العالم يسجل أكثر من 6 مليون إصابة بكورونا.. والصحة العالمية بلا واشنطن

سجلت الإصابات بوباء كوورنا المستجد "كوفيد 19" حول العالم 6.020.712، وذلك منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، فيما وصل إجمالي الوفيات 366.295، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.655.300، وذلك وفقا لما ذكره موقع "worldometers.info" على الإنترنت.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف كل علاقات الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية، على الرغم من استمرار جائحة كورونا المستجد، وقال، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الجمعة، إنه قرر "قطع كل العلاقات مع منظمة الصحة العالمية" بسبب رفضها تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها سابقا.

وذكر ترامب، أنه أمر بتحويل الأموال، التي كان من المخطط لتخصيصها لمنظمة الصحة العالمية وتبلغ نحو 450 مليون دولار سنويا، إلى مؤسسات أخرى تعمل على تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في العالم.

وأشار المدير الإقليمي لشرق المتوسط أحمد المنظري،في مقابلة مع برنامج الشارع الدبلوماسي على قناة "العربية" الإخبارية، مساء أمس الجمعة، إلى أن المنظمة العالمية تتوقع موجة ثانية وثالثة من الوباء، ناصحاً السلطات المعنية في كافة الدول بالفتح التدريجي والمدروس وليس رفع القيود بشكل كلي، كما نصح باستمرار عمل لجان تقصي إصابات كورونا.

أما في ما يتعلق بالاتهامات الأبرز التي تلاحق المنظمة لا سيما من قبل الإدارة الأمريكية لجهة التقصير في التحرك والتحقيق، فأوضح المنظري أن الصحة العالمية طلبت من الصين التحقيق في أسباب ظهور الفيروس التاجي المستجد، مضيفاً "لا نستطيع أن نلزم أي دولة باستقبال خبراء للتحقيق"، مشددا على أن لا لوم على المنظمة في مسألة تأخير إرسال فريق تحقيق للصين.

النمسا ترفع المزيد من القيود بسبب تراجع الاصابات بكورونا

وفي النمسا، اعلن المستشار سيباستيان كورتس،أمس الجمعة ان حكومته ستخفف القيود المفروضة على المواطنين اعتبارا من 15 يونيو المقبل بسبب التطور المشجع في مواجهة كوروناالمستجد وتراجع الاصابات بشكل كبير، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمبة "كونا".

وقال كورتس في مؤتمر صحفي ان وقت اغلاق المطاعم والمقاهي و"البارات" سيكون الواحدة بعد منتصف الليل بعد ان كان لغاية الـ11 مساء كما سيتم التخفيف من تدابير ارتداء الكمامات وحصرها بالضروريات.

وكشف المستشار النمساوي ان اجتماعا لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيعقد الأربعاء المقبل لبحث كيفية فتح الحدود وخاصة بالنسبة للدول المجاورة.

وكانت النمسا اعلنت ،أمس الجمعة، تسجيل 20 اصابة جديدة ليرتفع عدد الحالات الى 16564 حالة تعافى منهم 15347 حتى الان

وفي أوكرانيا، أعلنت السلطات، استئناف العمل في 66 نقطة تفتيش على حدود الدولة مع الاتحاد الأوروبي ومولدوفا بدءا من أمس الجمعة، كما أعلنت دائرة حرس الحدود الأوكرانية استئناف العمل عند نقاط التفتيش على الجانب الأوكراني مع البلدان المجاورة، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي وجمهورية مولدوفا.

تراجع الإصابات في اليونان..واستئناف الرحلات الجوية الدولية من 29 دولة

وفي اليونان، قالت السلطات، أمس الجمعة ان الاصابات بكورونا المستجد مستمرة بالتراجع وذلك عقب تسجيلها خمس اصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الانباء اليونانية عن وزارة الصحة قولها في بيان انه تم تسجيل 5 اصابات ليرتفع العدد الاجمالي الى 2909 حالة في حين ظل عدد الوفيات 175 حالة.

وأوضحت الصحة اليونانية، ان من بين الاصابات 631 حالة لاشخاص عادوا الى البلاد من الخارج و1660 حالة نتيجة مخالطتهم لاشخاص مصابين باليونان، مشيرة الى ان المختبرات الطبية اجرت 174844 تحليلا للكشف عن الاصابة بالفيروس منذ انتشاره بالبلاد.

من جانبها، أعلنت وزارة السياحة اليونانية، أمس الجمعة، استئناف الرحلات الجوية الدولية من 29 دولة من بينها لبنان الى مطاري أثينا و(ثيسالونيكي) شمال اليونان اعتبارا من منتصف يونيو المقبل.

آسيويا، طورت باكستان نظام المعلومات الصحية مع تحديث عن حالة المرافق المتاحة في مستشفيات القطاع العام للمرضى المصابين بكورونا المستجد.

وقال المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للخدمات الصحية ظفر ميرزا في مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة الوباء - فى تصريح وفق ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إنه بفضل نظام المعلومات، ستتمكن الحكومة من معرفة إشغال الأسرة وأجهزة التنفس الاصطناعي ومدى توافرها في وحدات العناية المركزة والأجنحة في المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بالوباء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

طوكيو تعيد افتتاح دور السينما والصالات الرياضية في المرحلة الثانية من إعادة تشغيل الاقتصاد

وفي اليابان، أعلنت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، أمس الجمعة، دخول العاصمة المرحلة الثانية من تخفيف القيود المفروضة على الأعمال في طوكيو بسبب جائحة كورونا المستجد ابتداء من بعد غد الاثنين، لتشمل إعادة افتتاح دور السينما والصالات الرياضية والمدارس.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن تصريح كويكي في مؤتمر صحفي، قولها "أريد من (مشغلي هذه المنشآت) أن يتخذوا إجراءات شاملة لمنع انتشار العدوى خلال نهاية هذا الأسبوع".

وقالت كويكي إن حكومة طوكيو خططت في البداية لدخول المرحلة الثانية، اليوم السبت، لكنها أعادت جدولتها لضمان حصول مشغلي الأعمال على مزيد من الوقت للاستعداد والتنسيق مع المقاطعات المجاورة لاتخاذ خطوات مماثلة.

وسجلت طوكيو، 22 إصابة جديدة، أمس الجمعة، وانخفضت معدل الإصابات اليومية إلى رقمين قبل رفع حالة الطوارئ مباشرة.

وصول الدفعة الثانية من الدعم الطبي الإماراتي لمواجهة كورونا

عربيا، وصلت إلى السودان، أمس الجمعة الدفعة الثانية من الدعم الطبي الإماراتي لمواجهة جائحة كورونا المستجد، حيث استقبلها في مطار الخرطوم الدولي الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، بحضور السفير الإماراتي بالخرطوم حمد محمد الجنيبي.

وأعرب الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي، في تصريح صحفي، عن تقدير حكومة السودان وشعبه للدعم الكبير الذي ظلت تقدمه دولة الإمارات إلى السودان في المجال الطبي، معربا عن أمله في أن يتجاوز السودان هذه الأزمة.

تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السنغال

إفريقيا، أعلنت وزارة الصحة السنغالية، أمس الجمعة تسجيل 81 إصابة جديدة من كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة -في بيان بثته الإذاعة السنغالية- أنه ومن أصل 1236 فحصا تم تسجيل 95 حالة من أصل 3429 مصابا توفي منهم 41 مصابا وشفي منهم 1738 ويواصل 1649 مصابا علاجهم في المشافي.