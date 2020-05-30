عاجل.. الجيش الليبي يقتل قائد مرتزقة "السلطان مراد"

‏أعلن الجيش الوطني الليبي، في نبأ عاجل منذ قليل، مقتل قائد فرقة السلطان مراد، المدعوم تركيا جنوب طرابلس.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره "لندن"، مزيدا من الخسائر البشرية، في صفوف المرتزقة من الفصائل الموالية للحكومة التركية في ليبيا، حيث جرى توثيق مقتل 13 مقاتل في ليبيا، خلال الأيام الفائتة، بينهم طفلين اثنين، بعضهم جرى استقدام جثثهم إلى مناطق سيطرة الأتراك والفصائل بريف حلب.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، إلى 331 مقاتل بينهم 20 طفل دون سن الـ18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.