مساعد بومبيو: لا مكان للمرتزقة في ليبيا

في وقت تستمر تركيا بنقل "المرتزقة" والمقاتلين السوريين إلى ليبيا، لدعم ميليشيات حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، لا سيما عند تخوم العاصمة طرابلس، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شينكر، أنه "لا مكان للقوى الأجنبية أو المرتزقة على أرض ليبيا"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وقال شينكر في مقابلة خاصة مع "العربية/ الحدث"، اليوم، إن "واشنطن تخشى من تصاعد الوضع في ليبيا خصوصاً بعد وصول طائرات مقاتلة روسية"، مبدياً قلق الولايات المتحدة "من الوجود الروسي في ليبيا سواء كان من المرتزقة أو غيرهم".

واعتبر شينكر، أن هناك "فرصة بعد توقف هجوم الجيش الوطني الليبي من أجل حث كل الأطراف على التفاوض"، موضحاً أن "ثمة فرصة لتامين وقف لإطلاق النار يمهد مباحثات حول إنهاء النزاع في ليبيا".

وقال شينكر، إنه يرى أن "هناك فرصة لتحقيق وقف إطلاق النار وندعم المساعي للهدنة"، واصفاً ما يجري هناك بأنه "حرب بالوكالة بين قوى مختلفة".

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن "هناك معاناة إنسانية مستمرة"، مديناً "استخدام الأطفال في الحرب"، كاشفاً أن الخارجية ستقدم تقريراً عن هذا.

وأوضح شينكر، أن "وزير الخارجية مايك بومبيو منخرط بالعمل في ليبيا منذ فترة وقد اتصل مع السراج منذ أيام"، داعياً الأطراف إلى العودة للمفاوضات مع الأمم المتحدة.

جدير بالذكر، أن المرصد السوري لحقوق الانسان، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، أعلن في وقت سابق أن "كتيبة من المرتزقة" تضم نحو 50 عنصراً، يترأسها أمني سابق في تنظيم داعش الإرهابي من ريف حمص الشرقي ذهبت للقتال في ليبيا".

وقد شغل هذا "الأمني السابق منصباً في "ولاية حمص" خلال حكم الدواعش، بحسب ما أفاد المرصد. ومن ثم بايع جبهة النصرة بعد انهيار التنظيم في البادية، واتجه إلى مناطق تواجد تركيا في عفرين، ثم انتقل للقتال في ليبيا مع 49 مقاتلاً سابقاً من التنظيم مع بداية العام الجاري كمرتزقة هناك".