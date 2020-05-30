خروج نائب رئيس جامعة الفيوم من مستشفى العزل بعد تعافيه من كورونا

أكد الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، خروج الأستاذ الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بعد تعافيه من كورونا، بالإضافة إلى عدد من الحالات، بعد إجراء مسحتين طبيتين متتاليتين، والتأكد من سلبيتهما في كل مرة.

وأوضح حتاتة، أن جميع الحالات داخل مستشفى العزل يتلقون الرعاية، وفقا لبروتوكول العلاج الموحد والمعتمد من وزارة الصحة.

وتتقدم أسرة جامعة الفيوم، بخالص التهنئة للأستاذ الدكتور خالد عطا الله لتماثله للشفاء، متمنين له دوام الصحة والعافية، سائلين الله عز وجل أن يمن بالشفاء على جميع المصابين.