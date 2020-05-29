تعقيم قسم شرطة مطروح لمواجهة فيروس كورونا

أعلن اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسى مطروح، تعقيم وتطهير الجمعية الزراعية وقسم الشرطة، وذلك في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأكد "المعداوي"، اليوم، استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسى مطروح بالتمركزات الثلاثة الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة بالإضافة إلى تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب.

ولفت إلى زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بنشر ووضع ملصقات للتعرف علي طرق الوقاية منه وطرق إنتشاره لتوعية المواطنين بالإضافة إلى رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءا بسيارات الضباب.

وقال إن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقى الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أى مستجدات.