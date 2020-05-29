الترصد .. "الصحة" تكشف كلمة السر وراء ارتفاع مصابي فيروس كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، أسباب ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى مصر هذه الفترة، مؤكدا أن سبب ارتفاع الأعداد، تتمثل فى إجراءات التقصي وزيادة عدد التحاليل التي تجريها معامل وزارة الصحة المركزية وفروعها، على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابع المصدر في حديثه لـ"الوطن"، أن إجمالي التحاليل التي أجريت في مصر، بلغت ما يقرب من 203 ألف تحليل، وبشكل يومي المعامل تجري نحو أربعة آلاف تحليل.

وعن التحاليل فى المعامل الخاصة، أشار المصدر إلى أن التحاليل يجب أن تكون فى معامل وزارة الصحة، لأن الترصد والتقصي مهمة الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة تستطيع من خلال هذا التقصي، تتبع المخالطين للمصابين، ومن ثم إجراء التحاليل، لمن تظهر عليه أعراض الإصابة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين، فور ظهور أي أعراض مرضية، سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية اللازمة، حتى يتسنى للفريق الطبي تطبيق بروتوكول العلاج المحدث، فور الوصول حفاظاً على حياة المواطنين.

وطالبت الوزارة مجددا، كل المواطنين ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل، والحرص على إتباع نظام غذائي صحي، ما يقوي الجهاز المناعي، وفي حال الشعور بأي أعراض، يرجي الاتصال فورا بالخطين الساخنين 105 و15335 أو التواصل من خلال الـ"واتس آب" أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من بروتوكولات علاج لفيروس كورونا، أو بروتوكولات العزل المنزلي، ليست تابعة للوزارة وغير دقيقة، حيث إنها ليست البروتوكولات نفسها، التي يتم تطبيقها داخل المستشفيات أو خارجها، مشددة على عدم تداول تلك البروتوكولات الخاطئة، ما قد يشكل خطورة كبيرة على حياة المرضى، أو يسبب ارتباكًا للفرق الطبية العاملة في مستشفيات الفرز والعزل.