تعرف على اللحظات الأخيرة في حياة الفنان حسن حسني قبل رحيله

غيب الموت الفنان الكبير حسن حسني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، داخل مستشفى دار الفؤاد، إثر تعرضه لأزمة قلبية أودت بحياته.

وقال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لـ"الوطن"، إن حسني أصيب بأزمة قلبية مساء الخميس الماضي، استلزمت نقله إلى المستشفى، وتقرر إيداعه بغرفة العناية المركزة، حيث وافته المنية هناك.

وكان الفنان الكبير حسن حسني، وافته المنية قبل قليل، عن عمر ناهز 88 عاما.

وأعلن خبر الوفاة، الإعلامي سمير فقيه عبر صفحته بـ"فس بوك": "البقاء لله.. وفاة الفنان الكبير والقدير حسن حسني.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ولد الفنان حسن حسني، في حي القلعة (15 أكتوبر 1931) لأب مقاول، ولم يخل عمرهُ الطويل من متاعب ومواقف صعبة، ومفاجآت غيرت مجرى حياته، التي بدأت في حي الحلمية الجديدة.