رغم عشقه للمسرح.. سر اعتذار الفنان حسن حسني عن مسرحية قبل 5 أشهر من رحيله

يُعد الفنان الراحل حسن حسني، من الممثلين العاشقين للمسرح، الذي قدم نحو 28 عرضا مسرحيا عل خشبته، إلا أنه قبل وفاته بخمسة أشهر، وتحديدا في ديسمبر الماضي، تلقى عرضا للمشاركة في إحدى المسرحيات، التي فضل الاعتذار عنها لتجنب إرهاقها.

وقال حسني، في تصريحات تلفزيونية، عل هامش تكريمه من مهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته الرابعة، إنه لا يُفضل العمل المسرحي في هذا التوقيت، نظرا لتطلبه مجهودا ضخما أثناء التحضير له وتنفيذه، مضيفا أنه ينتظر عرضا لمسلسل تلفزيوني أو فيلم سينمائي، حيث تلقى بعدها مسلسل "سلطانة المعز"، الذي نال إعجابه وصوره.

يذكر أن الفنان حسن حسني، وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر تعرضه لأزمة قلبية أودت بحياته، داخل مستشفى دار الفؤاد.