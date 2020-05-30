بعد وفاته.. آخر ظهور للفنان حسن حسني في الدراما المصرية

تُوفي خلال الساعات القليلة الماضية، الفنان الكبير حسن حسني، عن عمر يناهز 88 عاما، بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية.

ولد الفنان حسن حسني في حي القلعة (15 أكتوبر 1931) لأب مقاول، وخلال عمرهُ الطويل الذي لم يكن خاليا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، وبدأت في حي الحلمية الجديدة.

وكان آخر أعمال الفنان حسن حسني، مشاركته في مسلسل سلطانة المعز، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، على شاشة النهار، وجسد فيه دور "عم تحسين".

وكانت شخصية "عم تحسين"، إحدى الشخصيات المحورية في مسلسل "سلطانة المعز"، حيث كان "عم تحسين"، والد "ورد"، الذي جسدت دورها الفنانة مي الغيطي، التي تتزوج شقيق سلطانة، وهي بطلة المسلسل الفنان غادة عبدالرازق.