إدوارد بعد وفاة حسن حسني: "فقدت أبويا الروحي"

نعى الفنان إدوارد، الفنان الراحل حسن حسني، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 88 عاما.

وكتب إدوارد، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "الله يرحمك، كنت أبويا الروحي، وداعا الفنان حسن حسني".

وكان الفنان الكبير حسن حسني، وافته المنية قبل قليل، عن عمر ناهز 88 عاما.

وأعلن خبر الوفاة، الإعلامي سمير فقيه عبر صفحته بـ"فس بوك": "البقاء لله.. وفاة الفنان الكبير والقدير حسن حسني.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ولد الفنان حسن حسني، في حي القلعة (15 أكتوبر 1931) لأب مقاول، ولم يخل عمرهُ الطويل من متاعب ومواقف صعبة، ومفاجآت غيرت مجرى حياته، التي بدأت في حي الحلمية الجديدة.