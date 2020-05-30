"ضبش حرامي" و"خاف يا عيد".. إفيهات لا تنسى للفنان حسن حسني (فيديو)

رحل عن عالمنا الفنان الكبير حسن حسني، عن عمر يناهز 88 عاما، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد مشوار طويل في السينما والدراما المصرية.

حسن حسني الذي جسد أكثر من 480 عمل فني خلال مسيرته الفنية، ترك إرثا كبيرا لكل محبيه ومعجبيه من الأفلام والمسلسلات، حيث يعتبر واحدا من أبرز نجوم الشاشات المصرية، في آخر 20 عاما.

ويعتبر حسن حسني، واحد من رموز الكوميديا في مصر، وله العديد من الكلمات والإيفهات التي لا تُنسى، التي علقت في أذهان الكثير من محبيه حتى الآن، ولازال مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يستخدمونها كنوع من الضحك والمزاح، فيما بينهم.

وترصد "الوطن" لكم، أبرز الإيفهات الشهيرة للفنان القدير الراحل حسن حسني:

"خاف يا عيد"

"أمك حلوة أوي يا لمبي"

"ما تبص في وشي ولا وشي مش عاجبك"

"بابا مات كده"

"إيه يا واد الحنان ده كله"

"يا ناس هموت يا ناس"

"طب يا سيدي شكرا"

"لو أدامك طبق كشري وخدت منه معلقة"

"ضبش حرامي"

"يا فاشل يا فاشل"