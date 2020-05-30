نجوم الفن ينعون الفنان حسن حسني: "هاتفضل دايما حاضر"

نعى عدد كبير من نجوم الفن والسينما، الفنان الكبير حسن حسني، عن عمر ناهز الـ88 عاما.

كتب الفنان محمود البزاوي عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "ألف رحمة ونور عليك يا عم حسن، هتفضل دايما حاضر بكل تاريخك العظيم.. هتفضل من أهم علامات جيلك وجيلنا، هاتفضل جوكر السينما والمسرح والتلفزيون.. مع السلامة يا عمنا وأستاذنا وبابا".

وكتب رامز جلال: "ربنا يرحمك يا عم حسن ويدخلك الجنة ويبدل سيئاتك حسنات، ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة ويجعلك مع الأنبياء".

ونشر الفنان هشام ماجد عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام نعيا له كتب فيه: "البقاء لله في الفنان العظيم حسن حسني، ربنا يرحمك ياعم حسن، ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته".

فيما كتب الفنان أشرف عبدالباقي: "مع السلامة يا عم حسن، ربنا يرحمه ويغفرله.. دعواتكم".

وكتب الفنان محمد عبدالرحمن: "البقاء لله ربنا يرحمك يا عم حسن، وربنا يجعل كل حاجة حلوة عملتها في ميزان حسناتك، البقاء والدوام لله".

وكتبت الفنانة ديانا هشام: "البقاء لله في الفنان الكبير والقدير حسن حسني".

وكتب الفنان محمد أنور: "البقاء لله عم حسن حسني في ذمة الله، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وكتب الفنان علي ربيع، عبر حسابه على إنستجرام: "البقاء لله ربنا يرحمه الفنان الكبير حسن حسني".

وكتب الفنان كريم عفيفي: "لا إله إلا الله.. وداعا حسن حسني ربنا يرحمه ويغفرله، البقاء لله".

وتشر الفنان أكرم حسني، صورة له معه، وكتب فيها "البقاء لله.. عم حسن حسني في ذمة الله، ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك يا حبيبي".

ونشرت الفنانة جيلان علاء صورة له، وكتبت عليها: "ربنا يرحمك قد ما ضحكتنا وفرحتنا في كل عمل من أعمالك الحلوة".

ونشر الفنان شيكو، صورة له معه وكتب عليها: "البقاء لله، الله يرحمك ويصبرنا على فراقك".

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني، منذ قليل، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، عن عمر يناهز 88 عاما.

وولد الفنان حسن حسني، في حي القلعة (15 أكتوبر 1931) لأب مقاول، وخلال عمرهُ الطويل الذي لم يكن خاليا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، التي بدأت في حي الحلمية الجديدة.