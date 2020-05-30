بسبب فيلم.. رامز جلال ينام 3 أيام أمام بيت حسن حسني

علاقة من نوع خاص، كانت تجمع بين الفنان حسن حسني ورامز جلال، حيث جمع بينهما عدة أعمال سينمائية، كان أخرها فيلم "مراتي وزوجتي"، الذي اعتذر عنه "حسني"، إلا أن "رامز" أصر على مشاركته في الفيلم.

وكشف الفنان حسن حسني، في مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، على الرغم من انشغاله الشديد وارتباطه بأعمال كثيرة، إلا أن الفنان رامز جلال، نام أمام بيته لـ3 أيام متواصلة، وأقسم أنه لن يصور أي مشهد في فيلم "مراتي وزوجتي"، دونه.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي ساخر، حول الشاب (رامز جلال)، الذي يتزوج إحدى الفتيات المهتمات بحقوق المرأة، ومواجهة التحديات التي تعيقها في تحقيق أحلامها، ولكن ذلك يساعد على عدم تواجدها مع زوجها الوقت الكافي، وعدم اهتمامها بحياتها الزوجية، ما أدى به إلى أن يتزوج امرأة أخرى، الأمر الذي ورطه في العديد من المشاكل، والمفارقات الكوميدية، التي تحول حياته إلى كتلة من الجحيم.

الفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج معتز التوني، ويشارك في بطولته كلا من إدوارد، شيري عادل، وعدد من النجوم.

يذكر أن حسن حسني، أصيب بأزمة قلبية مفاجئة يوم الخميس الماضي، استدعت نقله إلى مستشفي دار الفؤاد، حيث احتجز داخل غرفة العناية المركزة، ووافته المنية هناك.