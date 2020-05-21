رواد مواقع التواصل يهاجمون رامز جلال: يستغل الفنانين ويعرضهم للإهانة

تعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" والفنان رامز جلال للهجوم الشديد من عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد استضافته لعدد من الفنانين والنجوم الكبار في برنامجه، ووصل الأمر لبعض المشاهدين بحالة من الغضب نظرا لعدم احترامه لتاريخ وقيمة هؤلاء الفنانين.

ويوم الاثنين الماضي، استضاف رامز جلال في برنامجه الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد وعقب عرض الحلقة، جاءت انتشر الغضب بمواقع التواصل الاجتماعي، ضد رامز بالرغم من تعديل بعض فقرات برنامجه، بعد أن أصيبت الفنانة نبيلة عبيد بحالة رعب شديدة.

وفي حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي" استضاف الفنان محيي إسماعيل ليهاجمه مرة أخرى رواد مواقع التواصل الاجتماعي متهمين "رامز" بعدم احترامه لتاريخ الفنان ولكبر سنه وبأن البرنامج يشاهده عدد كبير من الأطفال، كيف سيحترمون الكبير بعدما رأوا ذلك في البرنامج.

وغرد حساب بإسم "Fadi Mamdooh" قائلا: "أي حد عجبته حلقة رامز النهاردة أو ضحك عليها محتاج يراجع ضميره، يعني ربما يمكن تفهم إنك تعمل مقلب في شاب زيك برغم إنه شيء مريض برده، لكن إنك تجيب راجل كبير أد أبوك وتقل منه وتهين كرامته وتحسسه بالسوء على نفسه والندم على حياته وتمارس عليه ميولك السادية المريضة".

فيما كتب حساب باسم تغريدة يقول فيها: "حلقة محيي إسماعيل دي تزعل متضحكش خالص الناس هتعلم ولادهم إزاي يحترموا الكبير".