طقس اليوم السبت 30-5-2020 في مصر والدول العربية

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن يسود طقس اليوم السبت، شبورة خفيفة صباحا، وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، بينما في الكويت، تتوقع الأرصاد طقسا حارا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، وفي الأردن ارتفاع قليل على درجات الحرارة، والأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية.

الطقس في مصر

ليلا يكون الطقس مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري، وكذلك على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، مع نشاط رياح على جنوب سيناء، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاث أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، طقسا حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار وتظهر بعض السحب المتفرقة، نهارا، مائل للحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة، ليلا.

الطقس في الأردن

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، والأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.