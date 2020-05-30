"سارق الفرح".. عمل وحيد طلب حسن حسني تمثيله بدون أجر

على غير العادة، صمم الفنان حسن حسني، على المشاركة في فيلم "سارق الفرح" لداود عبدالسيد، الذي تم عرضه منذ 26 عاما، وجسد خلاله شخصية تدعي "ركبة".

وصرح "حسني"، عن ذلك خلال ندوة تكريمه بالمسرح المكشوف، ضمن فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، إن الفيلم الوحيد الذي سعى للمشاركة به هو "سارق الفرح" لداود عبدالسيد.

وأضاف، "عرضت عليه أن أشارك فيه حتى ولو من دون أجر، وحصلت على 5 جوائز، أبرزها جائزة من المهرجان القومي الأول للسينما المصرية 1995".

يذكر أن حسن حسني، وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، عن عمر يناهز 88 عاما.