قبل وفاته.. حسن حسني يحكي قصة مقابلته للملكة فريدة: "كنت هفقد وعيي"

حكى الفنان حسن حسني، عن موقف جمعه والملكة فريدة، في مدينة باريس بفرنسا، وذلك بعدما ذهب مع فرقة المسرح القومي، ومنهم الفنانة سميحة أيوب والفنان عبدالله غيث، لتقديم مسرحية "إيزيس وأوزوريس"، وذلك ببداياته الفنية، قبل تحقيقه للشهرة والنجومية.

وقال "حسني"، إنه بعد انتهاء العرض، صعدت الملكة فريدة وصافحت طاقم المسرحية كافة، فيما لم يصدق هو أن الملكة التي كان دائما ما يهتف باسمها في صغره بميدان عابدين تصافحه، وتطلب التقاط صورة معه، وكان معها حينها الكاتبة الصحفية آمال بكير، التي استغربت من عدم سؤاله عن الصورة التي التقطت مع الملكة: "أنا مش بحب الظهور ولا ببحث عنه".

وأكد أن الملكة لم تكن تعلم أسماء المشاركين في العرض، بينما طلبت الملكة التقاط صورة معه وحده دونا عن باقي المشاركين في العمل، لإعجابها بدوره في العمل الفني، ما أصابه بالذهول الشديد، وكاد أن يفقد وعيه.

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني، منذ قليل، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، عن عمر يناهز 88 عاما.

وولد الفنان حسن حسني في حي القلعة (15 أكتوبر 1931) لأب مقاول، وخلال عمرهُ الطويل الذي لم يكن خاليا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، والتي بدأت في حي الحلمية الجديدة.