جامعة سوهاج تنفي غلق قسم التجميل بالمستشفى الجامعي بعد ظهور حالات كورونا

كشفت جامعة سوهاج، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غلق قسم التجميل بالمستشفى الجامعي، عقب تسجيل 3 حالات إصابة من الطاقم الطبي بفيروس كورونا.

وقال المركز الإعلامي لجامعة سوهاج، في بيان له، إن "هناك حالتين إيجابيتين الأولى لطبية أثبتت ايجابية العينة وتم عزلها بالمنزل، وحالة لممرضة وتتلقى العلاج حسب البروتوكول العلاجي، وقد تم عزل المخالطين لعمل التحاليل المطلوبة، وأشار إلى أنه لم تظهر أي من الأعراض عليهم، ومن تثبت إيجابيته سيتم عزله مع تطبيق بروتوكول الصحة".

وأكد البيان أن قسم التجميل مفتوح ويعمل بكل طاقته المعهودة بعد أن تم تطهيره وتعقيمه.

وأهابت الجامعة بالمواطنين المترددين على المستشفى بالالتزام بارتداء الكمامات أثناء تواجدهم بها، وعدم دخول عنابر المرضى للزيارة نهائيا ومراعاة تعليمات التباعد الاجتماعي، مع تجنب الزحام في الاستراحات وباقي مرافق المستشفى، كما تحث الجميع تفهم الظرف الطارئ التي تمر به المنظومة الصحية كاملة، مما يستدعى اقتصار التدخلات الجراحية والحجز للحالات الحرجة فقط.