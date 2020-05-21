جامعة سوهاج تصدر قرارا لتنظيم العمل في ظل جائحة كورونا

أصدر الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، قرار رقم 1894 لشهر مايو لعام 2020، بآليات، وإجراءات تنظيم العمل داخل الجامعة خلال الفترة القادمة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال عزيز، إن تلك الإجراءات الاحترازية سوف تتعامل الجامعة مع كل من يخالفها بكل حزم، مشيرا إلى أن مواجهة انتشار الوباء مسؤولية اجتماعية تضامنية كل في مكانه، لمساعدة الدولة وتخفيف الضغط على مرافقها الصحية، حتى نسطيع سويا عبور تلك المرحلة بأمن وأمان.

وأوضح أحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامي للجامعة إن القرار تضمن الآتي:

مادة (1): تلتزم كافة وحدات وإدارات الجامعة وكلياتها باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة ولازمة لحماية الموظفين لديها أو المترددين عليها من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

مادة (2): إلزام كافة منسوبي ومرتادي الجامعة بارتداء الكمامات أثناء تواجدهم داخل الجامعة.

مادة (3): يحظر انتقال أو تحرك الموظفين بين وحدات وإدارات الجامعة وكلياتها المختلفة خلال فترة العمل إلا في حالات الضرورة والتي يقدرها الرئيس المباشر على أن يتم التواصل إلكترونياً أو تليفونياً.

مادة (4): تتولى وحدات الشؤون العامة بوحدات الجامعة توفير مكان لتوزيع الكمامات على الموظفين القائمين بالعمل.

مادة (5): على الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري والإدارة العامة للأمن الجامعي مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة تحت إشراف السادة عمداء الكليات وأمناء الجامعة المساعدين كلاٌ فيما يخصه.

مادة (6): كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة.