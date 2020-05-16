كشف عنها رئيس جامعة سوهاج.. 5 موضوعات ناقشها الأعلى للجامعات اليوم

شارك، اليوم، الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، والذي عقد اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وبحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات.

وقال "عزيز"، إن المجلس ناقش في اجتماعه بما يلي:

1- عقد الامتحانات التحريرية والشفوية والعملية لطلاب السنوات النهائية، بمجرد إنهاء فترة تعليق الدراسة.

2- الإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها أثناء عقد الامتحانات التحريرية والشفوية والعملية لطلاب السنوات النهائية، بمجرد إنهاء فترة تعليق الدراسة.

3- طالب الدكتور خالد عبد الغفار بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، رؤساء الجامعات بوضع جداول مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية.

4- وجه الوزير رؤساء الجامعات بوضع المقترحات المتعلقة بسير العملية التعليمية للعام الجامعي 2020/ 2021.

5- مناقشة مقترح إنشاء بوابة موحدة للجامعات المصرية، لرفع محتوى التعلم الإلكتروني، بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى في مجال الإلكترونيات.