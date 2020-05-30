البيئة: 15 ألف كمامة للعاملين.. ولجنة لمتابعة المصابين من الوزارة

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع رؤساء جهازي شئون البيئة وتنظيم وإدارة المخلفات وقطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة، الإجراءات الخاصة بتأمين الوزارة والفروع الإقليمية التابعة له والمحميات الطبيعية والعاملين بها من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، على سرعة توفير مهمات الوقاية من كمامات للعاملين بالوزارة وجهازيها والفروع الإقليمية والمحميات الطبيعية المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، حيث تم توفير عدد 15 ألف كمامة لتوزيعها على العاملين لضمان توفير الرعاية الكافية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تم تشكيل لجنة من العاملين بالوزارة لمتابعة الوضع الصحي لزملائهم المصابين بفيروس كورونا، والتأكد من تحسنها وسرعة التدخل فى حالة الضرورة أو احتياجهم إلى رعاية صحية مركزة.

وأضافت "فؤاد"، أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة إمكانية توفير رعاية صحية أفضل للعاملين بها من خلال توفير دعم مالي مناسب لدعم صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة، بشكل يتناسب مع احتياجات العاملين الصحية خلال الفترة القادمة.