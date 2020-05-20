عبر "فيديو كونفرانس".. محافظ كفر الشيخ يشارك في اجتماع البيئة

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، فى الاجتماع الذي عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمشاركة 3 محافظين، عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمناقشة خطة لجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وإجراءات البرنامج الوطني في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات الصحية المتبعة وأجهزة الوقاية الشخصية للعاملين، فى منظومة المخلفات حفاظاً على سلامتهم، وجهود وحدات المخلفات الصلبة أثناء الحظر وعزل القرى.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى تأكيد وزيرة البيئة على تخصيص 29 مليون جنيه مصري من ميزانية البرنامج الوطني التابع للوزارة لدعم ما يقرب من 11 ألف عامل بمنظومة المخلفات بمهمات الوقاية من جهات حكومية ومجتمع مدني للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا بالمحافظات الأربعة (قنا، أسيوط، الغربية، كفرالشيخ)، التابعة للبرنامج، لافتًا إلى تشديدها على ضرورة استمرار التنسيق مع وحدات إدارة المخلفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القرى التي يتم عزلها، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لنقل المخلفات الصلبة الناتجة عن هذه القرى والتخلص الآمن منها بالمعدات التي تم دعم المحافظات بها من خلال البرنامج الوطني للمخلفات.

وأضاف أنه تم مناقشة الخطة الزمنية لمراحل تنفيذ وانشاء 3 مصانع تدوير للقمامة بـ( كفرالشيخ، سوق، مطوبس)، وتطوير مصنعي القمامة الحاليين (بيلا، سيدي سالم)، وتطوير المدفن الصحي بكفرالشيخ، بالإضافة إلى أن الاجتماع تناول خطة عمل البرنامج الحالية والمستقبلية، وما تم إنجازه من أعمال وخطوات فعالة للنهوض بمنظومة المخلفات بالمحافظات الأربعة، من خلال تقديم الدعم الفني لوحدات إدارة المخلفات بتلك المحافظات ودعم القطاع الخاص للتنمية في مجال المخلفات الصلبة، إلى جانب الدعم المؤسسي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى الخطوات القادمة التي ستتم بالتعاون مع المحافظين، ومنها ضمان استدامة عمليات التشغيل والصيانة لجميع المعدات ومنشآت البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع إعادة التدوير التي يتم تمويلها من خلال البرنامج الوطني على مستوى المحافظة، واستخدامها الاستخدام الأمثل، كما أكدت الوزيرة على أهمية بناء القدرات البشرية الوطنية القادرة على العمل فى مجال إدارة المخلفات بمختلف أنواعها بهدف تطوير المنظومة.

كما جرى الاتفاق على تشكيل لجان بالمحافظات لمتابعة أعمال التشغيل والإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية بمنشآت البنية التحتية، وسرعة استصدار قرارات الترخيص وتوصيل كافة المرافق للمواقع، وتشكيل لجان لأعمال الطرح والمناقصات لمنشآت البنية التحتية للبرنامج الوطني بالمرحلة الثالثة، وضمان استدامة عمليات التشغيل والصيانة لجميع المعدات والمنشآت التي يتم تمويلها من خلال البرنامج