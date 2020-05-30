"تعليم الإسكندرية" توجه باتباع الإجراءات الاحترازية داخل الإدارات

أصدر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، تعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات التعليمية وإدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية بمديرية التربية والتعليم بشأن ضرورة استمرار اتخاذ الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا.

و أشار وكيل مديرية تعليم الإسكندرية، إلى ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد الإجازات الاستثنائية للفئات المستثناة لمدة خمسة عشر يوما، والعمل بنظام تناوب العاملين بما لا يخل بأداء العمل وتقديم الخدمة للمواطنين.