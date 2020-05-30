مجلس الشيوخ يعارض انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية

عارض رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ الأمريكي ألكسندر لامار، في بيان، يوم أمس، تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنه لا يوافق على قرار الرئيس ترامب، بإنهاء عضوية الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "من المؤكد أن هناك حاجة إلى إلقاء نظرة جيدة ودقيقة على الأخطاء التي ربما تكون منظمة الصحة العالمية قد ارتكبتها فيما يتعلق بالفيروس التاجي، ولكن الوقت للقيام بذلك هو بعد التعامل مع الأزمة، وليس في منتصفها".

وأفاد بأن سحب التمويل الأمريكي والعضوية في منظمة الصحة العالمية يمكن أن يضر بجهودها لتنسيق العمل على التوصل للقاح للفيروس، وكذلك عملها على الفيروسات الأخرى التي يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة.

وأشار "ألكسندر"، إلى أن سحب عضوية الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، يمكن أن يتداخل مع التجارب السريرية الضرورية لتطوير اللقاحات التي يحتاجها مواطنو الولايات المتحدة وغيرهم في العالم، موضحا أن الانسحاب قد يؤدي إلى صعوبة العمل مع الدول الأخرى لوقف الفيروسات قبل وصولها إلى الولايات المتحدة.