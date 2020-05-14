استقالة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي

أعلن السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بير، أنه سيتنحى مؤقتًا عن رئاسة لجنة الاستخبارات، وذلك على خلفية تحقيقات تجريها وزارة العدل بشأن اتهامات له باستغلال معلومات استخباراتية لبيع أسهم مالية خاصة به بقيمة مليون و700 ألف دولار.

وقال بير - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية"، اليوم الخميس، إنه استقال من منصبه لتجنب "تشتيت العمل الشاق للجنة والأعضاء".

من جانبه، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس السناتور ميتش ماكونيل، إن القرار "يصب في مصلحة عمل اللجنة وسيكون ساري المفعول اعتبارًا من نهاية يوم غد الجمعة".

فيما اعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر، أن الحديث عن استقالة عضو المجلس سابق لأوانه.

يشار إلى أن "بير" قاد جهود اللجنة في التحقيق المستمر منذ ثلاث سنوات في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.