دوائر الجنايات تنظر قضايا المحبوسين في أول يوم عمل بمحاكم المنيا

استأنفت محاكم محافظة المنيا، اليوم السبت، العمل بداخل منشآتها، إذ توافد مئات المواطنين ورؤساء الدوائر وأعضاء النيابة العامة، لإجراء التحقيقات ونظر القضايا المؤجلة منذ تعليق العمل بسبب جائحة كورونا.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لخطة التعايش مع الأزمة، بعد أن كلفت الحكومة مؤسساتها بتطبيق القواعد العامة والمعايير الإلزامية على الموظفين والعاملين والمواطنين.

شهدت 18 محكمة إجراء أعمال التعقيم والتطهير ووضع البوسترات على المقاعد للمتقاضين، وتشكلت لجان لمتابعة للمرور على جميع المنشآت والمباني والقاعات والمكاتب، للتأكد من تنفيذ المنظومة الوقائية والاحترازية من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، التزاما بالتعليمات الصادرة عن وزارة العدل.

وقال مسؤول قضائي، إن 18 محكمة كلية وجزئية و3 دوائر للجنايات، استأنفت العمل منذ الصباح الباكر، وتم نظر مئات القضايا المؤجلة إداريا منذ فترة، مع تطبيق منظومة إجراءات احترازية للوقاية من الأمراض الوبائية وفيروس كورونا المستجد.

وأضاف، أنه تم تحديد أعداد المتقاضين والمحامين، ووضع مقاعد متباعدة، وبوسترات إرشادية للجلوس والتوعية، مع التشديد علي عدم دخول القاعات إلا لمرتدي الكمامات، وتنفيذ خطة التباعد، وعدم التزاحم على المكاتب، وقيام الحرس بتنفيذ منظومة الوقاية، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير والحفاظ على النظافة العامة.

كما جرى تشكيل مجموعات عمل داخل 11 محكمة جزئية و7 كلية، بالإضافة إلى 3 دوائر جنائية بمجمع المحاكم بمدينة المنيا، لتنفيذ قرارات وزير العدل وتوجيهات رئيس محكمة المنيا الإبتدائية.