تعقيم 18 محكمة في المنيا لاستئناف العمل غدا

شهدت محاكم محافظة المنيا، حملات تعقيم وتطهير، للتأكد من تنفيذ المنظومة الاحترازية لوقاية من وباء كورونا المستجد.

وتستأنف غدا السبت 18 محكمة كلية وجزئية و3 دوائر للجنايات في المنيا، العمل في الصباح الباكر.

قال مصدر قضائي، إنه سيجري تحديد أعداد المتقاضين والمحامين، ووضع مقاعد متباعدة، وبوسترات إرشادية للجلوس والتوعية، مع التشديد على عدم دخول القاعات إلا لمرتدي الكمامات.

وأضاف أنه جرى تشكيل مجموعات عمل داخل 18 محكمة 11 جزئية و7 محاكم كلية، بالإضافة إلى 3 دوائر جنائية بمجمع المحاكم بمدينة المنيا، لتنفيذ قرارات وزير العدل.