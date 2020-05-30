الصين تعاقب نحو 13 ألف مسؤول بسبب خرق قواعد التقشف

أعلنت هيئة لمكافحة الفساد في الصين أن أكثر من 12 ألف مسؤول حكومي عوقبوا في أبريل؛ لانتهاكهم قواعد التقشف.

وذكر بيان صادر عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني واللجنة الوطنية للرقابة، اليوم السبت، أن ما مجموعه 12816 مسؤولا صينيا عوقبوا في أبريل لانتهاكهم قواعد التقشف.. المسؤولون المذكورون تورطوا في 9032 قضية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف البيان أن قائمة المسؤولين الذين تمت معاقبتهم تضم 28 مسؤولا على مستوى الولاية أو ما يعادلها، و1011 مسؤولا على مستوى المحافظة أو ما يعادلها.

ومن بينهم، 7609 مسؤولين مارسوا الشكليات من أجل الشكليات أو البيروقراطية، بينما تم التعامل مع 5213 قضية ذات صلة.

وفي غضون ذلك، حققت السلطات أيضا في 3819 قضية متعلقة بسلوكيات المتعة والإسراف، مثل تقديم الهدايا أو قبولها، ومنح علاوات أو مكافآت غير مصرح بها، وإساءة استخدام الأموال العامة للمآدب، حيث عوقب 5207 مسؤولين، بحسب البيان.

وأصدر الحزب الشيوعي الصيني قواعد الثماني نقاط بشأن التقشف في أواخر عام 2012 لمكافحة ممارسات العمل غير المرغوب فيها.