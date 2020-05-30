لليوم السادس.. معدل الشفاء من كورونا في موسكو يتجاوز الإصابات الجديدة

سجلت العاصمة الروسية، اليوم، 3599 حالة شفاء من كوفيد-19 مقابل 2367 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصبح هذا سادس يوم على التوالي يفوق فيه عدد المتعاقين على عدد المصابين.

وحسب بيانات مركز العمليات لمكافحة فيروس كورونا، فإن حصيلة المتعافين في موسكو ارتفعت إلى 78324، أي نحو 44% من إجمالي المصابين في المدينة، الذي يبلغ 178196، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

مع ذلك، سجلت موسكو حسب الإحصائية الأخيرة 78 حالة وفاة خلال يوم من كوفيد-19 في أكبر عدد للوفيات اليومية منذ بداية الوباء، لتصل الحصيلة إلى 2408 حالة.