تسجيل 8338 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد تسجيل 8338 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 370 ألفا و680 حالة.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الأربعاء بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 85 إقليما روسيا، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض المرض بلغ 3398 حالة ، أي بنسبة 40.8 بالمئة من الحالات.

وأضاف البيان أن العاصمة موسكو سجلت 2140 إصابة من الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي ، مشيرا إلى تسجيل 793 إصابة في ضواحي العاصمة الروسية، و 387 في مدينة سان بطرسبرج.

وأشار البيان إلى تسجيل 161 حالة وفاة في روسيا خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 3968 وأن 11 ألفا و97 شخصا تماثلوا للشفاء في البلاد خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 142 ألفا 208 شخصا.