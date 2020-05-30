5 إرشادات من "صيدلة حلوان" حول استخدام المطهرات للوقاية من كورونا
كتب:
أحمد أبوضيف
12:09 م | السبت 30 مايو 2020
قدمت كلية الصيدلة جامعة حلوان، مجموعة من المعلومات والنصائح حول بعض المطهرات التي يمكن استخدامها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد لحماية الأشخاص وذلك خلال تواجدهم بالمنزل أو ي أثناء الخروج للعمل.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتورة ايمان حجاج قائم بعمل عميد الكلية، و الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وطبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن المواد المطهرة المسموح باستخدامها هي:
- الكحول الإيثيلي لتطهير اليدين بتركيز من 60 - 70% أما التركيزات الاعلى مثل 80 أو 90 أو الكحول الخام بتركيز 99.9% أو ما يعرف Absolute alcohol فإنها لا تصلح للتطهير لحاجة الكحول الأساسية للماء في عمله.
- كحول الأيزوبروبيل بتركيز 60 - 70% وهو مايعرف باسم rubbing alcohol.
- أما المطهرات على هيئة كولونيا أو جل مطهر فهي من الممكن استخدامها لتطهير الأيدي بشرط احتوائها على أحد الكحولات السابقة بنفس التركيز.
- أوصت منظمة الصحة العالمية تركيبتين من الكحول الإيثيلي أو الآيزوبروبيل مضاف له ماء أكسجين بتركيز 0.3% كمادة مقاومة للفيروسات والبكتريا والجراثيم الكامنة، إضافة إلى الجلسرين بتركيز 1.5% كمرطب ليقاوم جفاف الجلد الذي قد يحدث نتيجة الاستخدام الكثير للكحول.
- وعن تنظيف الاسطح فإن استخدام الكلور بتركيز 0.1 أو 0.2% في الأماكن التي يخشى من ارتفاع نسبة العدوى بها فيمكن استخدام الكلور بتركيز 0.5% على أن يتم تحضيره بشكل فوري قبل الاستعمال حيث أنه غاز متطاير لا يمكن الاحتفاظ به لفترة.