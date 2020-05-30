5 إرشادات من "صيدلة حلوان" حول استخدام المطهرات للوقاية من كورونا

قدمت كلية الصيدلة جامعة حلوان، مجموعة من المعلومات والنصائح حول بعض المطهرات التي يمكن استخدامها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد لحماية الأشخاص وذلك خلال تواجدهم بالمنزل أو ي أثناء الخروج للعمل.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتورة ايمان حجاج قائم بعمل عميد الكلية، و الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وطبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن المواد المطهرة المسموح باستخدامها هي: