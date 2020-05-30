الصين: لا وفيات بفيروس كورونا.. وتسجيل 4 حالات إصابة جديدة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، عدم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، فيما تأكّدت إصابة 4 حالات "وافدة" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين "شينخوا" عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنَّه بذلك يرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 82 ألفًا و999 شخصًا في حين يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4 آلاف و634 شخصًا.

وأضافت أنَّها سجلت 4 حالات إصابة "وافدة" من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين، ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج الى 1738 حالة.

وذكرت أنَّه لم تسجل أي حالة إصابة "محلية" في مختلف مناطق ومدن ومقاطعات الصين لاسيما في مقاطعة هوبي وعاصمتها مدينة ووهان بؤرة تفشي الفيروس.

وأوضحت أنَّ 63 شخصًا مازالوا يتلقون العلاج و5 آلاف و545 شخصًا تحت المراقبة الطبية إثر مخالطتهم لمرضى مصابين بالفيروس.

وعن الحالات خارج بر الصين الرئيسي، أشارت اللجنة إلى تسجيل 1079 حالة إصابة مؤكّدة حتى نهاية أمس الجمعة من بينها 4 وفيات.