محاكم كفر الشيخ تبدأ التعايش مع كورونا.. والكمامة شرط الدخول

بدأت محافظة كفر الشيخ تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءت احترازية. وأعلن محافظ الإقليم اللواء جمال نور الدين، عدم دخول العاملين والمواطنين المصالح الحكومية دون ارتداء كمامات.

وأعلن مجمع محاكم كفر الشيخ، عن عودة الحياة القضائية وسط التدابير اللازمة، وإلزام العاملين والمواطنين بارتداء الكمامات داخل المحكمة.

وقال مصدر إنه لن يسمح لدخول أحد من البوابات سوى بعد ارتداء الكمامات، فضلا عن الحفاظ على التباعد الاجتماعي، داخل قاعات وغرف المحكمة.

كما أعلنت جامعة كفر الشيخ، عن عدم السماح بدخول المواطنين دون كمامات، فيما كثفت قوات الشرطة من تواجدها على المواقف العمومية، للتأكد من التزام الاهالي من ارتداء الكمامات أثناء استقلال المواصلات العامة والخاصة. كما جرى رش وتعقيم بعض مواقف السيارات لمنع انتشار الفيروس.