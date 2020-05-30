انتظام حركة القطارات بالمترو والسكة الحديد في أول أيام استئناف التشغيل

شهدت محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، صباح اليوم، انتظام حركة سير القطارات تزامنا مع أول أيام استئناف حركة التشغيل، بعد حظرها لمدة 6 أيام تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بوقف حركة المواصلات العامة خلال عيد الفطر؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن حركة سير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري تسير بشكل طبيعي ومنتظم، مشيرا إلى أن العديد من الركاب ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح رسلان، لـ"الوطن"، أنه جرى تعقيم المحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين والصرافين؛ للحد من انتشار الفيروس، مضيفا أن هناك حالة من الانضباط التام داخل محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن هناك تفتيشا في القطارات على الكمامات والتذاكر، مؤكداً أن هناك غرامات فورية يجرى تطبيقها على المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات وهي 40 جنيها لقطارات VIP، و30 جنيها لقطارات المكيفة، و20 جنيها لقطارات المميزة، و10 جنيهات لقطارات الضواحى، ولن يجرى السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون تذكرة.

وأكد المهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن حركة سير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مع استئناف حركة سير القطارات، موضحا أن 90% من الركاب ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية، وأن جميع القطارات جرى تطهيرها وتعقيمها قبل ساعات التشغيل.

وأشار الفضالي إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة؛ للتأكد من عدم وجود أي أزمات تواجه الركاب، منوها بأن جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور يرتدون الكمامات والقفازات الطبية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.