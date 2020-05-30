النيابة تقرر حبس 8 متهمين لمدة 15 يوما في واقعة قتل شاب بالعياط

قررت النيابة العامة حبس 8 متهمين متورطين في واقعة مقتل شاب وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بمنطقة العياط بالجيزة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتحفظت على الكاميرات التي رصدت تفاصيل المشاجرة التي استغرقت 25 دقيقة.

وتبادل الطرفان التراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة، واستخدموا الأسلحة البيضاء وانتهت بقتل شاب وإصابة 3، وألقي القبض على 11 متهما، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وأكدت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الحيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة، كانت بورود إخطار من شرطة النجدة لمركز شرطة العياط، بوقوع مشاجرة عنيفة بقرية المتانيا بالعياط، أسفرت عن مقتل شاب.

بمجرد تلقي البلاغ، انتقلت على الفور قوات الأمن، تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتحت قيادة العقيد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، والرائد مؤمن فرج، رئيس مباحث مركز العياط، وتمكنت القوات من السيطرة على طرفي المشاجرة، وضبط 11 متهما من الطرفين، وجرى التحفظ عليهم.

وتوصلت التحريات، التي جرت تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، إلى أن شابا تقدم لخطبة فتاة منذ عام، إلا أن الخطبة لم تكتمل، ووقعت مشاجرة بين الأسرتين، انتهت بفسخ الخطبة وعدم اكتمالها.

وفي أثناء توجهه إلى منزل خاله بقرية الجملة في المتانيا بالعياط، تجدد خلاف بينه وبين أسرة الفتاة، واستدعى كل منهما أنصاره، ونشبت مشاجرة بين الطرفين.

وتبادل التراشق بالحجارة وإلقاء الزجاجات الفارغة، وانتهت المشاجرة بمقتل شقيقه، بعد تسديد له عدة طعنات في مختلف أنحاء جسده، على يد 3 متهمين من الطرف الثاني، أودت بحياته في الحال، وجرى التحفظ على المتهمين، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.