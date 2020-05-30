أسيوط تستعد لامتحانات الثانوية العامة بإجراءات مواجهة كورونا

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والمقرر إجرائها من 21 يونيو حتى 21 يوليو المقبلين.

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حماية للطلاب وللعاملين بالمدارس، وتنفيذًا للتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء تجهيز مقار اللجان والبالغ عددها 94 لجنة ثانوية عامة، موزعة على المراكز والأحياء، فضلًا عن تجهيز استراحتين لرؤساء اللجان بمدينة اسيوط، فضلًا عن استراحة بكل إدارة تعليمية، والانتهاء من إعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة.

وشدد المحافظ على ضرورة تعقيم وتطهير كافة اللجان والمقرات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتوفر الأمن والهدوء وسلامة الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بجميع لجان الثانوية العامة، مع التأكيد على دخول اللجان بالكمامات بالنسبة للطلاب وجميع العاملين والملاحظين باللجان، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمرافقبين والملاحظين والطلاب، وتوفر جميع الخدمات والإمكانيات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدري الدرجات لممارسة عملهم.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم عقد عدة بروتوكولات مع مسؤولي الصحة والتموين ومديرية الأمن والكهرباء وكذلك المستشار العسكري بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي، وتوفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الأسئلة، فضلًا عن تجهيز مقرين لتقدير الدرجات.