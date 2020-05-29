بريد الوطن.. ضوابط لعقد امتحانات الثانوية العامة فى موعدها

دعونا نفكر معاً فى مواعيد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية. بسبب فيروس كورونا غالبية أولياء الأمور متخوفون من عدم تأمين اللجان وأخذ الاحترازات الصحية والتنظيمية، ما يدفعهم للمطالبة بالتأجيل أو الإلغاء، فى البداية نشكرهم لحرصهم على سلامة أولادهم لكن يجب أن نتعامل مع الوضع الراهن أن الدولة، بدءاً من الرئيس السيسى، ورئيس الوزراء، والصحة، والجيش، والشرطة، والتربية والتعليم، وجميع القيادات والبرلمان، يهمهم صحة المواطن، ولا يمكن أن يغيب عن أعينهم واهتمامهم امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، فهناك ضوابط «صحية» شديدة وحديثة لضمان سلامة الطلبة والملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان والمواقع الجغرافية الواقعة فيها مقار اللجان. ومع هذا لنا مطلب مهم برجاء إقامة لجان الامتحانات بكل المجالس القروية التى بها مدارس ثانوية عامة تخدم مجموعة قرى تابعة له، ثانياً لا يزيد عدد الطلبة والطالبات فى داخل اللجنة العامة على 140، موزعة بكل لجنة فرعية، ما لا يزيد على 12 طالباً، مع مناشدة كل أولياء الأمور عدم الوجود أمام أو حول مقار اللجان حتى لا يحدث تزاحم نهاية الامتحان بكل يوم، ومن هنا نبارك ونؤيد تأدية الامتحانات فى مواعيدها حسب الجداول ونذكر أن لا نتهاون لحظة فى التطهير والتعقيم وأن يسهم أولياء الأمور فى تقديم المطهرات.. وفقكم الله وينجينا جميعاً من المرض.

رفعت يونان عزيز

قلوصنا - سمالوط - المنيا

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com