ارتاح أول يوم.. نصائح لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة خلال إجازة العيد

يحل علينا عيد الفطر المبارك غدًا، والذي يمكن أن يجد خلاله طالب الثانوية العامة صعوبة في التركيز أو تحصيل المذاكرة نتيجة تجمعات العائلة والأصدقاء بدونه، فضلًا عن حالة التوتر والقلق التي خلفها فيروس كورونا المستجد، لذا يقدّم الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي بعض النصائح للطلاب تساعدهم على التحصيل على النحو التالي:

- يجب أن يتمكن الطالب من إدارة وقته بطريقة صحيحة، ووضع جدول منظم لساعات المذاكرة.

- يفضل أن يأخذ الطالب قسطًا من الراحة، وأن يفصل من أجواء المذاكرة إما أول يوم العيد بالكامل، أو أن يُقسم هذه الراحة على أول يومين.

- يجب أن تُهيئ الأسرة المناخ والهدوء داخل المنزل خاصة مع تواجد أفراد الأسرة بالكامل نتيجة الحجر الجزئي الذي فرضته الحكومة على المواطنين.

- على الأسرة ألا تشغل بال طالب الثانوية العامة بالطلبات أو المساعدات المنزلية.

- يجب أن يكف أولياء الأمور عن مقارنة ابنهم بغيره من أقاربه أو أصدقائه من نفس المرحلة العمرية.

- الاعتماد على وجبة صحية تحتوي على العناصر الغذائية الهامة التي تساعد على التركيز مثل السبانخ والبنجر والبروكلي.

- يفضل أن تخلو الوجبة التي يتناولها الطالب من الدهون، والتركيز على الأسماك والمكسرات مثل الكاجو والبندق التي تساعد على زيادة التركيز خلال هذه الفترة.

- الحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة بين أوقات المذاكرة، والابتعاد عن السهر لفترات طويلة.

- عدم تغيير أسلوب المذاكرة التي اعتاد الطالب اتباعها منذ بدء العام الدراسي.

ونصح استشاري الطب النفسي بعدم اختيار تأجيل الامتحانات للعام القادم، وأدائها في الموعد المُقرر لها هذا العام مع أخذ كافة الاحتياطات أثناء التواجد في لجان الامتحانات.

- من الممكن أن تبدأ مذاكرة المادة وتشعر بأنّك تقرأها للمرة الأولى، فهذا أمر طبيعي نتيجة العد التنازلي لمرحلة مهمة في حياتك فلا داعي للتوتر.