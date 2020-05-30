مدير استرداد أملاك الدولة: إزالة 216 حالة بناء مخالف في قنا

قال المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، إن ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتى الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بلغ 429 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 289686 مترا مربعا، و55 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 81 فدانا و10 قراريط و11 سهما، و1371 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 64 فدانا و9 قراريط و14سهما، و216 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 28403 أمتار.

وخلال الفترة ما بعد 24 مايو في مراكز المحافظة نجحت الاجهزة في إزالة75 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة وازالة 15 حالة تعدي بالزراعة علي املاك الدولة بمساحة 9 افدنة ، بالإضافة الي ازالة 387 حالة تعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية، وإزالة 83 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 10451 متر مربع.