الوفد: الدولة لم تتحمل التبعات الاقتصادية للغلق في مواجهة كورونا

أكد عبد العزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد، أن انتشار فيروس كورونا أثر بشدة على فئات كثيرة في المجتمع، مشيدًا بدور الدولة تجاه العمالة غير المنتظمة، حيث وفرت لهم منحة لمدة 3 أشهر لمساعدتهم في هذه الأزمة التي يعاني منها العالم كله.

وأضاف النحاس لـ"الوطن"، أن الدولة قامت بدور كبير وسخرت كل إمكانياتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا، التي أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول الكبرى، وعلى الجميع دعم هذه الجهود حتى نخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.

وعن فكرة الغلق الكامل لمواجهة فيروس كورونا، قال النحاس، إنه من الصعب أن تتخذ الحكومة قراراً بفرض الحظر الشامل خلال الفترة المقبلة للحد من انتشار الفيروس لأن الدولة لن تستطيع أن تتحمل التبعات الاقتصادية لهذا القرار في ظل الأوضاع الحالية.

وأكد ضرورة عودة النشاط التجاري والاقتصادي لأن قدرة المواطنين على التحمل أصبحت صعبة، وكل من يعمل في التجارة والسياحة وهم بالملايين تأثرت بشدة ومنهم من لم يعد لديه دخلا ويجب أن يتم مراعاة ظروف الناس.

وأوضح أن الحكومة أدارت أزمة فيروس كورونا بكل احترافية وبذلت مجهودات كبيرة لتخفيف تداعياتها السلبية على المواطنين، وأحدثت نوعا من التوازن في مواجهة الفيروس.