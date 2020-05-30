شقيقة حسن حسني تكشف كواليس اللحظات الأخيرة: توفي بعد جراحة بـ5 ساعات

كشفت شقيقة الفنان حسن حسني، كواليس الساعات الأخيرة في حياة شقيقها، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، داخل مستشفى دار الفؤاد، عن عمر ناهز 89 عامًا.

وقالت شقيقة حسن حسني، لـ"الوطن"، أنه تعرض لوعكة صحية مفاجئة دخل إثرها مستشفى دار الفؤاد، وقرر الفريق الطبي إجراء عملية قسطرة في القلب، بشكلٍ عاجل، موضحة أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إجراء العملية بـ 5 ساعات فقط.

كانت فاطمة حسن حسني، ابنة الفنان حسن حسني، أصيبت بحالة انهيار شديدة، خلال مراسم دفن والدها، قبل قليل، في مقابر العائلة بطريق الفيوم، حيث خرجت الجنازة صباح اليوم، من مسجد مستشفى دار الفؤاد.

وحرص الفنان سعد الصغير، ومنير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على التواجد بمستشفى دار الفؤاد، صباح اليوم، لتوديع الفنان حسن حسني إلى مثواه الأخير.

يُذكر أنَّ حسن حسني، وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، عن عمر يناهز 89 عامًا