انهيار ابنة حسن حسني خلال مراسم دفن والدها

أصيبت فاطمة حسن حسني، ابنة الفنان حسن حسني، بحالة انهيار شديدة، خلال مراسم دفن والدها، قبل قليل، في مقابر العائلة بطريق الفيوم، حيث خرجت الجنازة صباح اليوم، من مسجد مستشفى دار الفؤاد، والتي لفظ فيها أنفاسه الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وكان الفنانين سعد الصغير، ومنير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، حرصا على التواجد بمستشفى دار الفؤاد، صباح اليوم السبت، لوادع الفنان حسن حسني إلى مثواه الأخير.

يُذكر أنَّ حسن حسني، وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، عن عمر يناهز 89 عامًا.