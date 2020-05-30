محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة 99.8%

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم، نتيجة الفصل الدراسى الثاني لامتحان الشهادة الاعدادية بنسبة 99.8%.

كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 98.64%، ونتيجة الصم وضعاف السمع 100% والنور للمكفوفين 100%.

وأوضح المحافظ على هامش اعتماد النتيجة، أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات، مشيرا إلى أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية العامة 94 ألفا و729 طالبا وطالبة، أدى الامتحان منهم 93 ألفا و19 طالبا وطالبة في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وحصلت إدارتا كفر شكر وقها التعليمتين، على المركز الأول بنسبة نجاح 100%.

للحصول علي النتيجة : https://app.luminpdf.com/documents/notFound