محافظ البحيرة: توريد ما يرقب من 30 ألف طن قمح بصوامع وشون المحافظة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن توريد 299167 طنا من الأقماح حتى صباح اليوم السبت 30 مايو، بالشون والصوامع، مشيراً إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت 359537 فدانا من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتي تقدر بـ 367295 فدانا.

وأكد المحافظ على أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة فى 27 شونة و 5 صوامع مطورة.

وأضاف، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة.