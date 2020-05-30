السكة الحديد تتسلم 33 عربة قطار روسية جديدة خلال الشهر المقبل

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، بأن هناك 33 عربة سكة حديد جديدة جرى تصنيعها في روسيا من صفقة 1300 عربة قطار جديدة، سيتم توريدها نهاية شهر يونيو المقبل، بسبب الظروف الخاصة بكورونا، على أن يتوالى وصول باقي الدفعات بمعدل 35 عربة شهريا.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تدعيم أسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه النوعية من الصفقات بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالي، لرفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب.

وقال رسلان، في تصريحات ل"الوطن"، إن تكلفة العربات الجديدة مليار و16 مليون و50 ألف يورو، يتم تمويلها في صورة قرض ميسر، مشيراً إلى أنه تم إنهاء إجراءات تفعيله والاستجابة لمطالب بنك أكزيم المجري الممول لتكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ السكة الحديد، موضحاً أن توريد 1300 عربة بالكامل خلال 40 شهراً من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 عربة درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفيه مكيفة، إضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية مميزة.

ونوه رسلان، إلى أن الهيئة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تركيب بوابات إلكترونية للدخول والخروج بالمحطات مثل المتواجدة بالمترو، لمنع التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات، قائلا: "لن نسمح لأي راكب باستقلال القطارات بدون دفع قيمة تذكرة القطار".