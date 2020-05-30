أستاذ علم انتشار الأوبئة: العين يمكنها نقل الرذاذ المحمل بعدوى كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا خلق حالة من الذعر بين المواطنين، معتبرا أنه تصاعدا طبيعيا، خاصة أن مصر متجهة لمرحلة ذروة الإصابات.

وأضاف "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، أنه لا يجب أن تعود قوة الموظفين بنسبة 100%، بل يعود من 30 إلى 50% من القدرة الاستعابية لأماكن العمل، محذرا من "روشتة" أدوية علاج فيروس كورونا المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها قد تكون سببا في إلحاق الضرر بأحد، فضلا عن أنها تسببت في نقص الأدوية.

وشدد على أهمية ارتداء كمامة، ونظارة عند الخروج، خاصة في المواصلات العامة، منوها بأن العين يمكن أن تنقل رذاذ محمل بالعدوى، مضيفا أنه يجب أن يحرص كل مواطن على غسل يده كل ساعة لمدة 30 ثانية.

وأكد على أهمية أن يسجل أي مصاب بكورونا نفسه في منظومة وزارة الصحة، حتى في حالة العزل المنزلي، وذلك حتى يتمكن إذا ساءت حالته من العلاج في أحد مستشفيات العزل، منوها بأن وزارة الصحة ستطلق تطبيقا قريبا يتيح للمرضى تسجيل حرارتهم يوميا لمتابعتهم.