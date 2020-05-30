منير مكرم يوضح سبب غياب أشرف زكي عن جنازة حسن حسني: مسافر

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أسباب غياب الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، عن حضور مراسم جنازة ودفن الفنان حسن حسني، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، داخل مستشفى دار الفؤاد، عن عمر ناهز 89 عامًا.

وقال "مكرم"، لـ"الوطن" إنَّ السبب الرئيسي لغياب أشرف زكي، يرجع إلى سفره، وعدم تمكّنه من العودة للتواجد، لافتًا إلى أنَّ ازدحام الطريق منع الفنان أشرف عبدالباقي، عن حضور مراسم الدفن أيضًا.

وكانت فاطمة حسن حسني، ابنة الفنان حسن حسني، قد أصيبت بحالة انهيار شديدة، خلال مراسم دفن والدها، قبل قليل، في مقابر العائلة بطريق الفيوم، حيث خرجت الجنازة صباح اليوم، من مسجد مستشفى دار الفؤاد.

وحرص الفنانين سعد الصغير، ومنير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على التواجد بمستشفى دار الفؤاد، صباح اليوم السبت، لوادع الفنان حسن حسني إلى مثواه الأخير.

يُذكر أنَّ حسن حسني، وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، عن عمر يناهز 89 عامًا