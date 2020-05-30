مصادر: شريف فاروق يتولى رئاسة الهيئة القومية للبريد

كشفت مصادر بوزارة الاتصالات، عن تولي الدكتور شريف فاروق نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، خلفا لعصام الصغير رئيس الهيئة السابق الذي تقدم باستقالته في مارس الماضي، وتولى عبده علوان الرئيس الحالي للهيئة منصب القائم بأعمال رئيس هيئة البريد.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات التقى فاروق، اليوم، في مكتبه بمقر الوزارة في القرية الذكية لإطلاعه على آخر مستجدات الهيئة.

وكان الدكتور شريف فاروق يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب للبنك منذ فبراير عام 2017 بناء على ترشيحات من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة.

وقبل شغله لهذا المنصب كان يشغل منصب المدير العام الأول للبنك المصري الخليجي، ومن قبل عمل في عدة بنوك مشتركة وساهم في إعادة هيكلة بعض البنوك منها البنك الوطني للتنمية ليصبح أبوظبي الأسلامي عندما شغل منصب المدير العام، وكذللك عمله في إعادة هيكلة المصري التجاري ليصبح بنك بيروس عمل المدير الإقليمي للبنك المصري الأمريكي قبل بيعة ليصبح كريدي أجريكول.

ويمتلك فاروق ما يزيد على 28 عامًا من الخبرة في العمل المصرفي، في مجال التجزئة المصرفية وإدارة شبكات الفروع ومخاطر الإئتمان وصناعة بطاقات الائتمان فى البنوك الخاصة.