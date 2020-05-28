 البريدي العالمي: انخفاض قياسي في أحجام البريد العالمية بسبب كورونا

أعلن الاتحاد البريدي العالمي، اليوم، أن حجم تداول الرسائل والطرود بين دول العالم قد تراجعت بنسبة 21 بالمئة منذ مطلع هذا العام مقارنة مع الفترة ذاتها في العالم الماضي تأثرا بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال الاتحاد التابع للأمم المتحدة في تقرير "إن هذا الانخفاض الحاد هو الأكبر الذي يشهده الاتحاد البريدي العالمي منذ أن بدأ تسجيل تبادل البيانات الإلكترونية بين 192 دولة عضو في عام 2010".

وسرد التقرير أيضا اضطرابات حركة النقل ونقص سعات تخزين البريد والطرود بسبب تأخير حركة الطيران وما أدت إليه من توقف الخدمات البريدية جزئيا بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها جميع دول العالم بشأن الطيران والنقل فضلا عن قرارات الإغلاق العام.

وتناول التقرير تأثير الفيروس على قدرة القوى العاملة في قطاع البريد باعتبارها عاملا رئيسيا في العمل البريدي وذلك استنادا إلى الإحصاءات والمؤشرات البريدية الرسمية التي تم إنشاؤها عبر تبادل البيانات الإلكترونية على الشحنات البريدية المتنقلة بين البلدان لرسم صورة للتأثير الاقتصادي للوباء على أنشطة مشغلي البريد.

وتوقع التقرير ثلاث نتائج محتملة لمشغلي البريد في جميع أنحاء العالم أولها سيناريو متشائم يتعذر فيه على حركة البريد التعافي بالكامل. بينما يتنبأ السيناريو الثاني والأكثر واقعية باقتراب التعافي من التأثيرات قصيرة المدى للجائحة مع استمرار تراجع حجم نقل رسائل البريد.

وتقدم النتيجة المحتملة الثالثة سيناريو أكثر تفاؤلا حيث يمكن لمشغلي البريد التعافي بسرعة من تأثير الجائحة وتسخير الفرص التي من شأنها عكس الانخفاض في الحجم على المدى الطويل.

ويعتمد السيناريو الثاني والثالث على عدد قليل من العوامل المهمة مثل مرونة سلاسل التوريد البريدية ومدة تدابير الصحة العامة المتخذة من مختلف البلدان ضد الجائحة وتدابير التخفيف من المخاطر الاقتصادية إلى جانب مدى اعتماد المستهلك على البدائل الرقمية مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا التنمية البريدية لمختلف البلدان وفقا لإمكانياتها.

يذكر أن الاتحاد البريدي العالمي تأسس في عام 1874 وهو واحد من أقدم المنظمات الدولية في العالم ويمثل المنتدى الأساسي للتعاون بين الجهات الفاعلة في قطاع البريد.

ويتخذ الاتحاد من العاصمة السويسرية برن مقرا له والتحق بالأمم المتحدة اثر تأسيسها عام 1948.