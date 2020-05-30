جمعية الهلال الأحمر تبدأ تعقيم لجان الثانوية العامة والدبلومات بدمياط

تبدأ مديرية التربية والتعليم في دمياط، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، اليوم، أعمال تطهير وتعقيم مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، كإجراء احترازي؛ للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جارٍ تعقيم المدارس التي ستشهد امتحانات شهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بصفة يومية حسب التعليمات الوزارية، موجها الشكر لكل أجهزة المحافظة المتعاونة والمنفذة لعملية التطهير والتعقيم بشكل يومي، وخصوصا لمجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بدمياط وعنهم الأمين العام أحمد عوض.

كما وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لشباب المتطوعين بالجمعية لمجهوداتهم منذ بداية انتشار فيروس كورونا في تعقيم المدارس ودواوين الإدارات التعليمية والمديرية أوقات استلام المشروعات البحثية والامتحانات.